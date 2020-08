Peking (ots/PRNewswire) - Liuyang, die in der zentralchinesischen Provinz Hunan gelegene Heimatstadt des chinesischen Feuerwerks, versandte kürzlich eine Einladung zum Liuyang-Fluss-Kulturtourismusprogramm an internationale Investoren.Der Liuyang ist der einzige Fluss der Provinz, der es in die erste Liste der 17 Vorzeigeseen und -flüsse in ganz China schaffte und dient seit Langem als "Visitenkarte" von Liuyang-Stadt.Im Rahmen des Programms soll eine Uferpromenade entlang des Liuyang als Kulturtourismusstätte von Weltrang erbaut werden, in der Unterhaltung mit Feuerwerk, kulturelle Erlebnisfahrten durch die Altstadt und nächtliche Ausfahrten mit Unterhaltung auf dem Liuyang-Fluss im Angebot stehen.Auf einer 140 Hektar großen Fläche sieht das vorgesehene Programm den Start einer 13 km langen Kreuzfahrt sowie die Errichtung von zwei Kulturtourismusvierteln entlang des Liuyang vor, das Guanlitai- und das Puzigangviertel.Im thematisch modern gehaltenen Viertel Guanlitai wird der Fokus auf die touristischen Feuerwerksattraktionen wie die Feuerwerksvorführungen, das Feuerwerks-Theater und die kommende Fireworks World von Liuyang gesetzt. Im eher retro-definierten Puzigangviertel soll die Kultur und das immaterielle Kulturerbe in Verbindung mit dem Liuyang-Fluss in den Bau eines kulturellen Liuyang-Kreativitätsparks einfließen, eine Tourismuszentrale für die Altstadt.Die 13 km lange Kreuzfahrt bei Nacht auf dem Liuyang erstreckt sich über nächtliche Erkundungen der Nebenflüsse und Tourismus-Molen und andere Infrastrukturprojekte, zu denen der städtische Straßenbau und die Errichtung von Sehenswürdigkeiten entlang des Flusses und Verbesserungsprojekte zählen.Zwecks Verhandlung und potentiellen Investitions- (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html)Programmen sind bereits eine ganze Anzahl von Vertretern zentral verwalteter Großunternehmen, internationaler Top-500-Konzerne, chinesischer Top-500-Konzerne, chinesischer Top-500 Privatunternehmen und die Vertreter der zehn größten Kultur- und Tourismusentwickler und -betreiber Chinas nach Liuyang-Stadt gekommen.Siehe den ursprünglichen Link: https://en.imsilkroad.com/p/315427.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1226729/Xinhua_Silk_Road_Information_Service.mp4Pressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4676909