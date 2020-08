Die Bundesnetzagentur hat klare Vorstellungen zur Sicherheit in den Telekommunikationsnetzen der Zukunft. Die fasst sie in ihren überarbeiteten Sicherheitsanforderungen zusammen, die sie heute veröffentlicht hat. Der neue Katalog von Sicherheitsanforderungen an Telekommunikationsnetze, den die Bundesnetzagentur am Dienstag veröffentlicht hat, integriert alle Punkte, die die EU-Kommission im Februar 2020 in ihren damaligen Sicherheitsempfehlungen vorgegeben hatte. An den Ausschluss bestimmter Anbieter will die Bundesnetzagentur nach wie vor nicht ran. Vielmehr warnt die Agentur im Ausschlussfalle sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...