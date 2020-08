Die US-Notenbank hat als Konsequenz aus dem neuen Banken-Stresstest individuelle Kapitalvorgaben für die großen Banken in den USA definiert. Besonders relevant sind jene Institute mit einer Bilanzsumme von mehr 100 Mrd. US-Dollar. Die neuen Kapitalvorgaben gelten ab dem 01.10.2020. Dies teilte das Federal Reserve Board gestern mit.Die höchsten harten Kernkapitalquoten müssen die Investmentbanken Goldman Sachs mit 13,7 % und Morgan Stanley mit 13,4 % erfüllen.In seinem letzten Banken-Stresstest hatte die US-Notenbank 34 Bankinstitute tiefgehend auf Geschäftsrisiken, Liquidität und Kapitalausstallung geprüft. Dieses Vorgehen ist eine Konsequenz aus der Finanzkrise 2008/09. So prüft das FED jedes Jahr in Szenarien, wie die großen US-Banken eine neue Finanz- und Wirtschaftskrise bewältigen würden.

