NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Qualcomm nach einem Berufungsgerichtsurteil auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Mit dem Urteil zugunsten des Smartphone-Chipherstellers sei einer der letzten Dominosteine gefallen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Wachstumskurs dürfte nun weitaus einwandfreier und investierbarer werden. Zuvor hatte ein US-Gericht unter anderem entschieden, dass die Vorgehensweise von Qualcomm, Chip-Lieferungen vom Erwerb einer separaten Patentlizenz abhängig zu machen, nicht den Wettbewerb verzerrt./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 17:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 17:28 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US7475251036

