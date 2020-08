In der abgelaufenen Woche befestigten sich die internationalen Aktienmärkte nach zwei vorausgegangenen schwächeren Wochen deutlich. Der MSCI World (Euro)-Index legte kräftig um + 2,5 % zu.Das Thema des möglicherweise bevorstehenden Ausbruchs einer 2. Welle der Corona-Pandemie stand in der letzten Woche nicht mehr im Fokus der Anleger, nachdem sich seit 24.07. im Gegensatz hierzu im wichtigsten Industriestaat USA die täglichen Neuinfektionszahlen mit dem Corona-Virus zunehmend zurückbilden, was derzeit nahezu weltweit ebenso auch für die Todesfallzahlen durch das Corona-Virus gilt.Hinsichtlich der Entwicklung der Quartalsberichtssaison in Europa und den USA ist feststellbar, dass im Performance- und Qualitätsbild zwischen diesen beiden Kontinenten mittlerweile nun doch eine immer stärkere Diskrepanz auftritt. So wies per 07.08. in den USA die Quote überraschend positiver Reingewinnpublikationen der S&P 500-Unternehmen weiterhin einen historisch sehr ansehnlichen Wert von 83 % auf (Vorwoche: 84 %), nachdem nunmehr 89 % aller S&P 500-Unternehmen ihre Quartalsberichte publiziert haben. Unter den europäischen STOXX 600-Unternehmen kam es per 04.08. dagegen nur noch in 61 % der Fälle zu positiv überraschenden Nettogewinnberichten (vor 2 Wochen noch 69 %, vor einer Woche bereits Rückgang auf 66 %).

Den vollständigen Artikel lesen ...