Visa (NYSE: V), ein weltweit führendes Unternehmen für Zahlungstechnologie, gab heute bekannt, dass es gestern erfolgreich seine erste Emission grüner Anleihen im Gesamtwert von 500 Millionen US-Dollar mit einem halbjährlichen Coupon von 0,75 und einer Laufzeit bis zum 15. August 2027 bewertet hat. Die grüne Anleihe, die als die Erste von einem digitalen Zahlungsnetzwerk ausgegebene gilt, soll dazu beitragen, das Engagement des Unternehmens für ökologische Nachhaltigkeit und ein nachhaltiges Zahlungsökosystem voranzutreiben. Zur Unterstützung dieses Engagements und zusätzlich zu seiner ersten grünen Anleihe gibt Visa auch die Ernennung seines ersten Chief Sustainability Officer bekannt, Douglas Sabo.

"Bei Visa sehen wir eine Verantwortung und eine Chance, die Kraft unseres Netzwerks zu nutzen, um umfassende Veränderungen in Richtung einer nachhaltigen Zukunft voranzutreiben", sagte Al Kelly, Vorsitzender und CEO von Visa Inc. "Unser Angebot an grünen Anleihen wird uns helfen, die Transformation unserer Infrastruktur und unseres Betriebs zu beschleunigen, um unsere Umweltziele zu erreichen. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf die Ernennung des ersten Chief Sustainability Officer von Visa, der sicherstellen soll, dass wir weiterhin mutige und branchenführende Maßnahmen im Umweltbereich ergreifen."

Wie im Visa Green Bond Framework (Framework für grüne Anleihen) dargelegt, wird der Erlös der grünen Anleihen zur Finanzierung von Projekten verwendet. Dies umfasst die Modernisierung von Gebäuden, Verbesserungen der Energieeffizienz, die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen, Wassereffizienzprojekte, Pendlerprogramme für Mitarbeiter sowie Forschungsarbeiten und Initiativen, die sich auf nachhaltiges Verbraucherverhalten konzentrieren. Der Erlös wird auch Investitionen in Projekte unterstützen, die ein nachhaltiges Leben zur Unterstützung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung inspirieren und fördern sollen. Diese Projekte bauen auf der Nachhaltigkeitsführerschaft von Visa auf, einschließlich des Übergangs zu 100 Prozent erneuerbarem Strom in den zu Anfang 2020 erzielten Betrieben.

"Da sich die Welt weiterhin mit der Dringlichkeit des Klimawandels und anderen ökologischen Herausforderungen befasst, nutzen wir unsere Chance, eine führende Rolle beim Aufbau einer nachhaltigeren Welt zu spielen", sagte Douglas Sabo, der neu ernannte Chief Sustainability Officer von Visa. "Durch unser Angebot an grünen Anleihen und zusammen mit unseren Initiativen zur Förderung eines integrativen Wirtschaftswachstums arbeiten wir daran, dass Menschen und der Planet gemeinsam gedeihen können."

Visa wird einen Jahresbericht über die Verwendung der Einnahmen aus der grünen Anleihe und ihre Umweltauswirkungen veröffentlichen. Sustainalytics, ein weltweit führender Anbieter von ESG-Forschung, Ratings und Daten, gab die Stellungnahme einer zweiten Partei zu den Umweltvorteilen des Green Bond Frameworks von Visa sowie zu seiner Angleichung an die Green-Bond-Prinzipien ab.

