Der wahrscheinlich für den Herbst angesetzte Börsengang der Alibaba-Tochter Ant Financial soll Insidern zufolge eine Rekordsumme von 30 Milliarden US-Dollar einbringen. Sollte dies tatsächlich gelingen, wäre es das bisher größte IPO der Welt. Selbst Saudi-Aramco kann dabei nicht mithalten.? Ant Financial vor größtem Börsengang der Geschichte? Doppelnotierung in Hongkong und Shanghai geplant? Kartellrechtliche Untersuchungen könnten Ant Financial noch einen Strich durch die Rechnung machenAnt ...

