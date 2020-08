=== *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 11:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Essen *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 2Q (08:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Neckarsulm *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H, Salzgitter *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Düsseldorf 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q (08:00 Audiokonferenz), Hannover 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Sixt Leasing SE, ausführliches Ergebnis 1H, Pullach 07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz), Garching *** 08:00 GB/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -21,4% gg Vq/k.A. gg Vj 1. Quartal: -2,2% gg Vq/-1,7% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Juni PROGNOSE: +12,8% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: -19,1% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: -2,8 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +7,4% gg Vm zuvor: +6,0% gg Vm 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H, Cuxhaven 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H, Essen 08:00 DE/Singulus Technologies AG, ausführliches Ergebnis 1H, Kahl am Main 09:25 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 1H, Puchheim 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10.00 Freenet - Analystenkonferenz *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni Eurozone PROGNOSE: +9,5% gg Vm/-11,4% gg Vj zuvor: +12,4% gg Vm/-20,9% gg Vj 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+0,6% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Juli 16:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar der South Shore Chamber of Commerce *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 US/Fed, Teilnahme von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar der Lubbock Chamber of Commerce 21:00 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Online-Event des Economic Club of Las Vegas *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q, San Jose - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

