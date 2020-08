Der Kauf von Aktien von Bank of America (WKN:858388) ist eine Gewohnheit, die Warren Buffett einfach nicht loszuwerden scheint. Laut einem am letzten Dienstag eingereichten Zulassungsantrag hat Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) seit Mitte des letzten Monats in einer Reihe von Käufen 2,07 Milliarden US-Dollar für Stammaktien von Bank of America ausgegeben. Damit hält Berkshire eine Beteiligung von 11,9 % an dem großen Kreditgeber, was das Unternehmen gemessen an der Gesamtzahl der Aktien ...

