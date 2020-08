freenet AG verpflichtet sich zur Veräußerung ihrer 24,42% Beteiligung an der Sunrise Communications Group AG im Rahmen des Übernahmeangebots von Liberty GlobalDGAP-Ad-hoc: freenet AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung freenet AG verpflichtet sich zur Veräußerung ihrer 24,42% Beteiligung an der Sunrise Communications Group AG im Rahmen des Übernahmeangebots von Liberty Global12.08.2020 / 07:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014freenet AG verpflichtet sich zur Veräußerung ihrer 24,42% Beteiligung an der Sunrise Communications Group AG im Rahmen des Übernahmeangebots von Liberty GlobalBüdelsdorf, 12. August 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] ("freenet") hat sich im Rahmen einer mit Liberty Global plc ("Liberty Global") geschlossenen Vereinbarung (Tender Untertaking) verpflichtet, ein freiwilliges Barübernahmeangebot von Liberty Global oder einem verbundenen Unternehmen von Liberty Global (der "Bieter") an alle Aktionäre der Sunrise Communications Group AG ("Sunrise") anzunehmen und sämtliche von freenet gehaltenen Sunrise-Aktien zu einem Barkaufpreis von CHF 110,00 je Sunrise-Aktie an Liberty Global bzw. den Bieter zu veräußern.Liberty Global und Sunrise haben eine Transaktionsvereinbarung hinsichtlich eines freiwilligen Barübernahmeangebots betreffend sämtliche Sunrise-Aktien geschlossen. Liberty Global hat auf dieser Grundlage heute die Voranmeldung über dieses Übernahmeangebot bekannt gemacht. Der Vollzug des Übernahmeangebots ist von einer Reihe von Vollzugsbedingungen abhängig, unter anderem regulatorischer Genehmigungen sowie einer Mindestannahmequote. Der Verwaltungsrat der Sunrise hat bekanntgegeben, dass er das Übernahmeangebot einstimmig unterstützt und den Sunrise-Aktionären empfiehlt, das Angebot anzunehmen.Im Falle einer erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots würde freenet für den Verkauf der von ihr gehaltenen 11,05 Mio. Sunrise-Aktien einen Betrag von CHF 1,216 Mrd. (ca. EUR 1,126 Mrd. auf der Grundlage der aktuellen Umrechnungskurse) erlösen. Dies würde zu einem außerordentlichen Ertrag von mehr als EUR 300 Mio. (Konzernergebnis / net income) führen. Davon würde ein Betrag von ca. EUR 800 Mio. zur Schuldentilgung (Bankdarlehen, Schuldscheindarlehen) verwendet werden. Der Vorstand der freenet AG wird prüfen, in welchem Umfang die verbleibenden Finanzmittel aus der Transaktion in die Stärkung der Wettbewerbsposition investiert oder den Aktionären der freenet anderweitig zugutekommen werden.Der potenzielle Verkauf ihrer Sunrise-Aktien hat unmittelbar keinen Einfluss auf die prognostizierten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren der freenet für das Geschäftsjahr 2020.Kommt es zur erfolgreichen Durchführung des Übernahmeangebots so ist aus heutiger Sicht mit einem Vollzug des Verkaufs der Aktien und der Zahlung des Kaufpreises in einigen Monaten zu rechnen.Investor Relations: freenet Aktiengesellschaft Investor Relations Deelbögenkamp 4 22297 Hamburg Telefon: +49 (0) 40 / 513 06 778 Fax: +49 (0) 40 / 513 06 970 E-Mail: ir@freenet.ag12.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstrasse 126 24782 Buedelsdorf Deutschland Telefon: +49 (0)40 51306-778 Fax: +49 (0)40 51306-970 E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet-group.de ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1115809Ende der Mitteilung DGAP News-Service1115809 12.08.2020 CET/CEST