The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000HLB2V64 LB.HESS.THR.CARRARA08A/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2V72 LB.HESS.THR.CARRARA08B/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB13P85 LBBW SZA NH 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB3CB5 NORDLB 20/24 BD00 BON EUR NCA XFRA US058498AW66 BALL 20/30 BD00 BON USD NCA XFRA US78409VAR50 S+P GLOBAL 20/60 BD00 BON USD NCA XFRA US78409VAS34 S+P GLOBAL 20/30 BD00 BON USD NCA 78F XFRA US35655L1070 FREEL.THERAP.HLD.SP.ADS/1 EQ00 EQU EUR YCA N1K XFRA US6501941032 NEWAGE INC. -,001 EQ00 EQU EUR NCA 5MU XFRA US68247W1099 ONE STOP SYSTEMS INC. EQ00 EQU EUR NCA 5MQ XFRA US74312Y2028 PROFESS.DIVERS.NETW.DL-01 EQ00 EQU EUR N