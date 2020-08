FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.337 EURIQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.154 EURIQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.165 EURBBK XFRA US89832Q1094 TRUIST FINL CORP. DL 5 0.382 EURLYU XFRA GB0004281639 IOMART GROUP PLC LS-,01 0.044 EUR1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01 0.034 EURCBUE XFRA IE00BGPP6473 ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH 0.041 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.011 EURAIV1 XFRA US03748R7540 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.348 EURHC5 XFRA US42250P1030 HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 0.314 EUR1BA XFRA US8723071036 TCF FINL CORP. 0.297 EURH610 XFRA DE000A2AQ952 FRIEDRICH+ WEIK WERTEFO.R 0.060 EUR2WP XFRA US73757R1023 POSTAL REALTY TR.A DL-,01 0.174 EUR2X0 XFRA US22052L1044 CORTEVA INC. DL -,01 0.110 EUR1BF XFRA GB00BGXQNP29 PHOENIX GRP HLDGS LS-,10 0.260 EUR