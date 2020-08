FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.131 EUR46T XFRA AU000000GPT8 GPT GROUP UNITS 0.057 EURWIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.537 EURAEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.524 EURA2A XFRA US29670G1022 ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 0.213 EUR45I XFRA US3358341077 FIRST NORTHWEST BAN.DL-01 0.042 EURST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 4.598 EURWEA XFRA US9576381092 WESTERN ALLIANCE BANC. 0.212 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.050 EUROG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.458 EURCYF XFRA US31431B1098 FEDNAT HLDG CO. DL-,01 0.076 EURG7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.333 EUR2DQ XFRA US00215W1009 ASE TECHN.HLDG.CO.LTD. 0.116 EUR1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.170 EUR5L7 XFRA GB00BG382L74 TRITAX EUROBOX PLC LS-,01 0.012 EURJPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.346 EURJPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.126 EURIQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD 0.164 EUR4ZQ XFRA GB00BG49KP99 TRITAX BIG BOX REIT LS-01 0.017 EURHO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.259 EURMO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.212 EURSV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.195 EUROT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.314 EUROM3M XFRA IE00BFXYHY63 ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS 0.038 EUR33W XFRA US06654A1034 BANKWELL FINANCIAL DL-,01 0.119 EURFJ5 XFRA US8404411097 SOUTH STATE CORP. DL 2,5 0.399 EUR3ZT XFRA US76171L1061 REYNOLDS CONS.PROD.DL-001 0.187 EURMO7R XFRA US6153943013 MOOG INC. CL. B DL 1 0.212 EURFF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.229 EUR45R XFRA US38983D3008 GREAT AJAX CORP. DL -,01 0.144 EURBBK1 XFRA US89832Q8511 TRUIST FINL DEP. PFD F 0.276 EURC7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.077 EUR80E XFRA ES0180918015 GRUPO EMPRES. SAN JOSE 0.100 EURIQQ7 XFRA IE00B1FZSF77 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS 0.150 EURIQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.193 EUR