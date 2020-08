FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTAT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.271 EURADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.093 EURLID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.178 EURAGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.136 EURPTTG XFRA TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 0.041 EURNVAL XFRA TH0355010R16 PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1 0.041 EURTCM1 XFRA TH0003010Z12 SIAM CEMENT PCL-FGN- BA 1 0.150 EURD2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP. DL -,001 0.819 EURAY7A XFRA KYG0535Q1331 ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 0.077 EURSK3 XFRA IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 0.809 EUREUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD 0.429 EUREUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.276 EUR3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.020 EURHSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.088 EURFEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.056 EURR6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.136 EURR6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 0.136 EURZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 0.773 EURGS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.211 EURBPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25PES XFRA GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 0.067 EURLGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.055 EURBW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.019 EURGU8 XFRA GB0002162385 AVIVA PLC LS-,25 0.067 EUR0LC XFRA GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10 0.372 EURPS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.297 EURIS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.317 EURBPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.063 EURLAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.013 EUREN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.517 EURGOU XFRA CA1520061021 CENTERRA GOLD INC. 0.032 EURSR42 XFRA MHY7546A1304 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.042 EUR5UR XFRA US75513E1010 RAYTHEON TECH. CORP. -,01 0.403 EURLNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50 0.042 EUR