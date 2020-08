FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4W14 HCOB MZC 3 15/25 0.000 %7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.212 EUR7CT XFRA JE00B5TT1872 CENTAMIN PLC 0.051 EURD1LN XFRA GB00BY9D0Y18 DIR.LINE.INS.LS-,10909090 0.242 EURWMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.458 EURWB2 XFRA US9297401088 WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01 0.102 EUR3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.254 EURTBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.288 EURJM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.- 0.763 EURRS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.530 EURRGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.594 EURRRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.505 EURPQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.195 EURNQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.399 EURMMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.238 EUR3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.662 EURLP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1 0.123 EURLMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.263 EURLLY XFRA US5324571083 ELI LILLY 0.628 EURKOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.153 EURJBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.068 EURINP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.435 EURALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.763 EURWXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.076 EURPEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.324 EUREMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.424 EURDUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.199 EURGUIA XFRA US25243Q2057 DIAGEO PLC ADR/4 LS -,25 1.873 EURDY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.221 EURCID XFRA US2044096012 CIA EN.GER.ADR PFD NV 1 0.040 EUR9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.089 EURCGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002 0.047 EURENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.187 EURCXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.204 EURBZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.263 EUR