TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die weiterhin fehlende Einigung der US-Politik auf ein breiter angelegtes US-Konjunkturprogramm belastet am Mittwoch die asiatischen Börsen. Zwar hatte US-Präsident Donald Trump per Dekret einige Corona-Hilfen am Wochenende auf den Weg gebracht, doch der erhoffte große Wurf blieb bislang aus. Händler berufen sich auf den Sprecher der Senatsmehrheit, Mitch McConnell. Der sprach offen von einer Sackgasse, in der sich die politischen Verhandlungen in Washington über ein Corona-Konjunkturprogramm befänden.

Gegen den regionalen Trend steigt die Börse in Tokio, der Nikkei-225 zieht um 0,4 Prozent auf 22.841 Punkte an. Während Finanzwerte zulegen, zeigen sich Automobiltitel fest. Wie der Gesamtmarkt profitieren Automobilwerte vom schwächelnden Yen. Der US-Dollar steigt auf 106,79 Yen nach einem Tagestief am Vortag unter der Marke von 106. Die Schwäche des Yen wird mit positiven Schlagzeilen zur Corona-Krise erklärt. Diese machten den vermeintlich sicheren Hafen weniger attraktiv, heißt es. Rakuten verlieren nach Geschäftsausweis 6,4 Prozent, das Unternehmen verbuchte im ersten Halbjahr Verluste. SoftBank fallen um 3,6 Prozent nach Vorlage von Erstquartalszahlen.

In Hongkong fällt der HSI mit Minus 0,2 Prozent moderat. Nach einem vorsichtigen Ausblick sinken WH Group um 7,9 Prozent. Der Markt warte auf die wichtigen Zweitquartalszahlen des Schwergewichts Tencent, heißt es. Die Papiere steigen im Vorfeld um 0,8 Prozent. Die Titel des Kasinobetreibers Sands China legt um weitere 1,7 Prozent zu, Macau deutet die Öffnung für Touristen aus der Provinz Guangdong ab 26. August an und für ganz China ab 23. September.

In Schanghai geht es deutlich bergab mit den Aktienkursen. Händler verweisen auf die Spannungen zwischen den USA und China. Sie attestieren dem Markt Nachholbedarf nach unten in dieser schwierigen Lage. Sauer stößt auch das im Juli gesunkene Niveau bei den neuen Bankkrediten auf. In Australien zeigt sich der Leitindex etwas leichter. Das Wachstum bei den Löhnen hat sich im zweiten Quartal abgeschwächt. Analysten vermuten einen länger anhaltenden Trend. Die Corona-Krise sei eine Belastung für den Arbeitsmarkt, heißt es. Zuletzt war diese Kennziffer 1998 derart schwach - damals begann die Messung der Kenngröße. Auch das Verbrauchervertrauen ist erneut gesunken, Händler verweisen auf die Abriegelungen in Victoria.

In Neuseeland zeigt sich die Landeswährung schwach. Die Notenbank kündigte eine Ausweitung ihres ausgedehnten Programms zum Kauf von Wertpapieren an.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.112,50 -0,43% -8,55% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.853,85 +0,46% -3,83% 08:00 Kospi (Seoul) 2.416,18 -0,10% +9,94% 08:00 Schanghai-Comp. 3.273,78 -1,99% +7,33% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.842,89 -0,19% -11,65% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.537,75 -0,25% -21,06% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.550,36 -0,92% -1,51% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1715 -0,2% 1,1743 1,1742 +4,5% EUR/JPY 125,07 -0,0% 125,09 124,67 +2,6% EUR/GBP 0,8996 -0,0% 0,8997 0,8979 +6,3% GBP/USD 1,3022 -0,2% 1,3052 1,3077 -1,7% USD/JPY 106,76 +0,2% 106,52 106,17 -1,8% USD/KRW 1186,92 +0,1% 1186,00 1185,56 +2,8% USD/CNY 6,9526 +0,1% 6,9463 6,9548 -0,2% USD/CNH 6,9520 +0,1% 6,9423 6,9527 -0,2% USD/HKD 7,7510 +0,0% 7,7503 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7114 -0,4% 0,7143 0,7172 +1,5% NZD/USD 0,6541 -0,5% 0,6575 0,6610 -2,8% Bitcoin BTC/USD 11.328,15 +0,3% 11.298,26 11.717,51 +57,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,72 41,61 +0,3% 0,11 -27,8% Brent/ICE 44,68 44,50 +0,4% 0,18 -28,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.884,43 1.912,40 -1,5% -27,98 +24,2% Silber (Spot) 24,15 24,83 -2,7% -0,68 +35,3% Platin (Spot) 931,75 933,50 -0,2% -1,75 -3,5% Kupfer-Future 2,82 2,88 -2,1% -0,06 -0,1% ===

August 12, 2020 01:06 ET (05:06 GMT)

