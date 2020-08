SURTECO GROUP SE: mit positivem Ergebnis im zweiten Quartal trotz erheblicher Belastungen aus der Covid-19-PandemieDGAP-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SURTECO GROUP SE: mit positivem Ergebnis im zweiten Quartal trotz erheblicher Belastungen aus der Covid-19-Pandemie12.08.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SURTECO GROUP SE mit positivem Ergebnis im zweiten Quartal trotz erheblicher Belastungen aus der Covid-19-PandemieButtenwiesen, 12. August 2020 - Die Lockdowns in wichtigen Absatzmärkten aufgrund der Covid-19 Pandemie haben die Umsatzentwicklung der SURTECO GROUP SE beeinflusst. So lag der Halbjahresumsatz mit 297,1 Mio. EUR um 16 % unter dem Vorjahreswert (352,7 Mio. EUR). Bereinigt um Währungseffekte und das im Juli 2019 veräußerte Imprägniergeschäft lag das vergleichbare Minus bei 11 %. Angesichts sinkender Rohstoffpreise und einer hohen Kostenflexibilität z.B. durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeit konnte der Konzern im ersten Halbjahr ein Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern (EBITDA) von 35,2 Mio. EUR (Q2-2020: 11,4 Mio. EUR) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 14,4 Mio. EUR (Q2-2020: 1,0 Mio. EUR) erzielen. Trotz der krisenbedingten Belastungen weist SURTECO zum Halbjahr einen positiven Free Cashflow von 8,6 Mio. EUR (H1-2019: 16,4 Mio. EUR) aus. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit von -20,0 Mio. EUR (H1-2019: -17,5 Mio. EUR) beinhaltet auch den Erwerb der verbliebenen 15 % Gesellschaftsanteile an der Nenplas Group und die Veräußerung der Anteile an Canplast Mexico. Für die zweite Jahreshälfte wird wieder mit einer anziehenden Nachfrage gerechnet, die aber unterhalb des Vorkrisenniveaus liegen dürfte. Dank einer hohen Bilanzqualität und einer Liquidität von über 100 Mio. EUR sieht sich das Unternehmen gut für die Zukunft gerüstet."SURTECO hat sowohl zum Schutz der Belegschaft vor der Covid-19 Pandemie als auch zur Erhaltung der finanziellen Solidität alle notwendigen Maßnahmen erfolgreich eingeleitet. Daher konnten wir zum Halbjahr weiter eine solide Ergebnis- und Free-Cashflow-Entwicklung ausweisen. Wir hoffen, wenn es nicht wieder zu einer Verschärfung der Situation kommt, auf ein wieder sukzessive anziehendes Geschäft im zweiten Halbjahr", kommentiert Wolfgang Moyses, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE, die Lage.Unterschiedliche Entwicklung in den SegmentenDie durch Covid-19 bedingten Belastungen führten im Segment Decoratives zu einem spürbaren Rückgang der Umsätze von 253,7 Mio. EUR auf 214,6 Mio. EUR. Das Segment-EBIT gab von 17,3 Mio. EUR auf 10,4 Mio. EUR nach. Dagegen konnte das Segment Profiles der Krise trotzen und seine Umsätze um 5 % auf 49,6 Mio. EUR (H1-2019: 47,2 Mio. EUR) steigern. Auch das EBIT legte von 5,0 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR zu. Im Segment Technicals gaben die Umsätze von 51,8 Mio. EUR auf Mio. EUR 32,9 Mio. EUR nach. Dies lässt sich auf den pandemiebedingten Nachfragerückgang und auf das veräußerte Imprägniergeschäft (Vorjahresumsatzbeitrag 15,3 Mio. EUR) zurückführen. Dank verbesserter Kosteneffizienz stieg jedoch das Segment-Ergebnis von 1,1 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR.Ausblick 2020: Belebung der Nachfrage im zweiten Halbjahr erwartetDurch frühzeitig ergriffene Gegenmaßnahmen konnte im zweiten Quartal trotz den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ein leicht positives operatives Ergebnis erzielt werden. Da für die zweite Jahreshälfte zwar mit einer sukzessiven Belebung der Nachfrage gerechnet wird, diese jedoch nicht das Vorkrisenniveau erreichen dürfte, geht die Gesellschaft weiter davon aus, dass Umsatz und operatives Ergebnis für das Gesamtjahr wie bereits Ende April avisiert erheblich unter den ursprünglichen Zielen von 675 bis 700 Mio. EUR, bzw. 40 bis 45 Mio. EUR liegen werden.Den Bericht zum ersten Halbjahr 2020 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco-group.com.Kontakt:SURTECO GROUP SE Martin Miller Investor Relations und Pressestelle T: +49 8274 9988-508 F: +49 8274 9988-515 ir@surteco-group.comÜber SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.100 Mitarbeiter-/innen an weltweit 22 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 675 Mio. EUR, davon 25 % in Deutschland, 47 % im europäischen Ausland und weitere 28 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. EUR)H1-2019 H1-2020 Konzernumsatz 352,7 297,1 - davon Decoratives 253,7 214,6 - davon Technicals 1 51,8 32,9 - davon Profiles 47,2 49,6 Auslandsumsatzquote in % 75 72 EBITDA 42,3 35,2 EBITDA-Marge in % 12,0 11,9 EBIT 2 20,2 14,4 - davon Decoratives 17,3 10,4 - davon Technicals 1,1 1,8 - davon Profiles 5,0 5,1 EBT 17,6 14,6 Konzerngewinn 12,7 9,7 Ergebnis je Aktie in EUR 3 0,82 0,62 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 33,9 28,6 Free Cashflow 16,4 8,6 31.12.2019 30.06.2020 Bilanzsumme 780,3 789,3 Eigenkapital 354,6 353,1 Nettofinanzverschuldung 179,9 173,0 Verschuldungsgrad in % 4 51 49 Eigenkapitalquote in % 45,4 44,7 Mitarbeiter 3.174 3.105 (1) Seit Juli 2019 ohne Umsätze aus dem veräußerten US-Imprägnatgeschäft(2) Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten(3) Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731(4) Nettofinanzverschuldung zu Eigenkapital12.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 