Erlangen/Berlin (pts006/12.08.2020/07:15) - Bei dem Immobilien-Projektentwickler GBI hat sich der Unternehmensgründer aus den offiziellen Funktionen zurückgezogen: Dr. Manfred Schoeps (76) hat den Aufsichtsratsvorsitz aus Altersgründen abgegeben. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Markus Beugel (60) rückte auf Vorschlag von Dr. Schoeps an die Spitze des Gremiums. Die gleiche Änderung erfolgt innerhalb der in Deutschland und Österreich tätigen Unternehmensgruppe beim Aufsichtsratsvorsitz der für den gewerblichen Immobilienbereich zuständigen GBI AG. Auch Engelbert Maus scheidet im Rahmen der Neubesetzung und Verkleinerung des Aufsichtsrates aus.

Dr. Schoeps hat mit der Gründung der GBI im Jahr 2001 den Grundstock für die gesamte Unternehmensgruppe gelegt und durch sein enormes Engagement und seinen Ideenreichtum die beispiellose Entwicklung der GBI erst möglich gemacht. Seine Kreativität und Diskussionslust haben die Prozesse im Unternehmen bereichert und wesentlich vorangetrieben. Das galt unter anderem für das Wiederbeleben des studentischen Wohnens, womit auch die sehr erfolgreiche SMARTments Familie begründet wurde.

"Ich bin stolz darauf, dass aus der damaligen Firmengründung eine solche Erfolgsgeschichte wurde", so der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende. Dr. Schoeps steht vor allem auch für die Verknüpfung des Unternehmenserfolges mit den Zielen der Moses Mendelssohn Stiftung, als Gesellschafterin der GBI Unternehmensgruppe. So haben etwa die Benennungen der Studenten- und Businessapartments nach jüdischen Persönlichkeiten auch große gesellschaftliche Relevanz.

"Der Aufsichtsrat und der Vorstand der GBI Holding AG danken Dr. Schoeps herzlich für seine Arbeit in den Gremien der Unternehmensgruppe und freuen sich, dass er uns auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wird", sagt Reiner Nittka, Vorstandssprecher der GBI Holding AG: "Denn über die Moses Mendelssohn Stiftung als Gesellschafterin der GBI Gruppe, wird Dr. Schoeps als Eigentümervertreter dem Unternehmen auch weiterhin eng verbunden bleiben."

Engelbert Maus gehörte dem Aufsichtsrat mit Unterbrechungen ebenfalls langjährig an und wird sich nun wieder verstärkt auf seine Funktion als Geschäftsführer der Frankonia Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft konzentrieren.

Im Rahmen der Umstrukturierung wird der Aufsichtsrat der GBI Holding AG auf drei Mitglieder reduziert. Dr. Günther Zembsch und Herr Klaus-Dieter Metz führen ihre Mandate fort. Die gleiche Struktur ebenfalls unter dem Vorsitz von Markus Beugel hat künftig auch der Aufsichtsrat der GBI AG.

Markus Beugel begleitet die GBI Unternehmensgruppe bereits seit Jahrzehnten. Bis 2019 hatte er mehrere Vorstands- und Geschäftsführer-Positionen inne, wechselte dann in den Aufsichtsrat und jetzt von der Stellvertreter-Position an die Spitze der Aufseher "Ich weiß, dass mein Vorgänger die GBI wie kein Zweiter geprägt hat", betont Beugel: "Ich denke aber, dass ich in dieser Position ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg leisten und zudem im Sinne der besonderen Stiftungs-Orientierung wirken kann."

Dr. Günther Zembsch, promovierter Jurist, gründete 1971 zusammen mit Dr. Manfred Schoeps den gemeinnützigen Verein FDS Fördererkreis Deutscher Studenten. Der eingetragene Verein hat Studentenwohnheime in Deutschland gebaut und bewirtschaftet diese heute. Dazu gehören seit vielen Jahren auch die SMARTments student Häuser.

Die mittlerweile gemeinnützige Stiftung FDS, führt die Zwecke des Vereins weiter. Seit 30 Jahren ist Dr. Zembsch Geschäftsführer verschiedener mittelosteuropäischer Immobiliengesellschaften in Pilsen, Bratislava und Bukarest, die dort Real Estate Parks bauen und vermieten. Mit der GBI gibt es Joint-Venture-Gesellschaften, um dort Hotelprojekte zu entwickeln. Dr. Zembsch hält zudem Vorzugsaktien an der GBI Holding AG und ist seit Juli 2018 Aufsichtsratsmitglied bei der GBI Holding AG und der GBI AG.

Klaus-Dieter Metz ist mehr als vier Jahrzehnte in der gewerblichen Immobilienwirtschaft aktiv. Er war bis 2019 langjährig in der UniCredit Bank AG sowohl im Vertrieb als auch im Risikomanagement in verschiedenen Führungsaufgaben für den deutschen Immobilienmarkt zuständig. Der Firmengruppe GBI Holding AG ist er seit Jahren bekannt und verbunden.

Über die GBI AG und die GBI Wohnungsbau GmbH Die beiden Schwesterunternehmen entwickeln Hotel-, Apartment- und Wohnprojekte. Allein oder mit Partnern konnten seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 1,9 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert werden. Die Hotelprojektentwicklungen der GBI AG umfassen rund 14.600 Zimmer. Das Unternehmen ist für alle relevanten nationalen und internationalen Marken in den Segmenten Budget bis Up Scale tätig. Dabei ist der Longstay-Bereich besonders stark gewachsen. Intensiviert wurde seit 2010 unter dem Markendach SMARTments ® das Engagement bei der Entwicklung und dem Betrieb von Mikroapartments für Studenten, Geschäftsreisende und Privatpersonen. Im gewerblichen Bereich der SMARTments business umfasst die Projektliste Standorte mit 752 Apartments in München, Hamburg, Berlin, und Wien im Betrieb. Hinzu kommen rund 700 Apartments in Bau und Planung, in Mannheim, Frankfurt a.M., Köln, Hamburg und Wien.

Die GBI Wohnungsbau GmbH ist sowohl im Bereich der SMARTments student, der SMARTments living, als auch im klassischen geförderten Wohnungsbau bundesweit tätig. Es wurden bislang 3.947 Studenten-Apartmentplätze in Berlin, Hamburg, Frankfurt/M., Köln, Darmstadt, Mainz, Freiburg, Erlangen, Essen, Nürnberg, Würzburg, Kaiserslautern, Wien und Graz fertiggestellt, bzw. sind im Bau. Hinzu kommt die Entwicklung der neuen SMARTments living-Projekte in Hamburg und Wiesbaden. Ein deutlich wachsender Tätigkeitsbereich sind Entwicklungen im freifinanzierten und geförderten Mietwohnungsbau mit derzeit rd. 1000 Wohneinheiten an 18 Standorten.

Muttergesellschaft der GBI AG und der GBI Wohnungsbau GmbH ist die GBI Holding AG, eine 100%ige Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung. Vorstände der GBI Holding AG sind Reiner Nittka (Sprecher), Dagmar Specht, Bernd Reitenspieß, Clemens Jung und Guido Bode. Vorstände der GBI AG sind Reiner Nittka (Sprecher) und Clemens Jung. Die GBI Wohnungsbau GmbH wird geleitet von den Geschäftsführern Clemens Jung und Guido Bode. Der Aufsichtsrat der GBI Holding AG besteht aus Markus Beugel (Vors.), Klaus-Dieter Metz und Dr. Günther Zembsch. http://www.gbi.ag

