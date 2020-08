Nach der zeitweisen Rückkehr über die Marke von 13.000 Punkten am Vortag treten die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder den Rückzug an. Am Dienstag konnte der DAX die runde Marke schon nicht behaupten und nun zeichnet sich am Mittwoch ein schwächerer Start in den Handel ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 12.840 Punkte, was ein Minus von 0,8 Prozent bedeutet.Negative Impulse kommen dabei vor allem von der Wall Street, wo dem Dow Jones auf dem Weg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...