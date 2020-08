HANNOVER (dpa-AFX) - Hohe Schäden durch Betriebsschließungen und den Ausfall von Veranstaltungen haben den Gewinn des Versicherungskonzerns Talanx (HDI) im zweiten Quartal mehr als halbiert. Mit 103 Millionen Euro fiel der Überschuss 58 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte.



Vorstandschef Torsten Leue erwartet in den nächsten Quartalen weitere Belastungen durch die Pandemie und ihre Folgen für Wirtschaft und Kapitalmärkte. Hinzu kämen die verschärften Niedrigzinsen und die gerade angelaufene Hurrikan-Saison. Zu einer neuen Gewinnprognose für das Gesamtjahr sieht sich Leue weiterhin nicht in der Lage. Sein ursprüngliches Gewinnziel von 900 bis 950 Millionen Euro hatte er im April zurückgezogen.



Zu dem Gewinneinbruch im zweiten Quartal trug nicht zuletzt der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück bei, der dem Talanx-Konzern gut zur Hälfte gehört. Das Unternehmen hatte im zweiten Quartal deutlich mehr Geld für Schäden zurückgelegt als von Analysten erwartet. Das schlug auch bei Talanx aufs Ergebnis durch./stw/jha/

