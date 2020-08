Frankfurt erlebte gestern ein Kursfeuerwerk. Der DAX schaute zwischenzeitlich über die Marke von 13.000 Punkten und konnte am Ende 2,04 % höher schließen bei 12.946,89 Punkten. Der SDAX war der Tagesgewinner mit einem Plus von 2,10 % auf 12.458,33 Punkte. MDAX und TecDAX folgten dicht mit Zugewinnen von 1,6 und 1,75 %. Doch die neuen Kursgewinne werden heute herausgefordert, denn:Die Wall Street dreht gestern Abend auf dem Hacken. Zwischen 19 und 20 Uhr erreichten alle wichtigen Benchmarks ihre Tageshochs und drehten dann alle gemeinsam unter starken Verkäufen Richtung Süden und schlossen auf den Tagestiefstständen. So wurden aus hohen Tagesgewinnen am Ende Verluste. Der S&P 500 Index schloss -0,80 % tiefer bei 3.333,69 Punkten und der Nasdaq Composite Index sank um -1,69 % auf 10.782,82 Punkte. Der Nasdaq Composite Index versuchte im Tagesverlauf die Marke von 11.000 Punkten zu überwinden, scheiterte aber kurz davor.

