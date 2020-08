Der Adidas CEO Kasper Rorsted sieht für den von ihm geführten Konzern nach den finanziellen Rückschlägen durch Corona wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Die Pandemie hat den Sportartikelproduzenten im Frühjahr schwer beeinträchtigt. So waren die Geschäfte wochenlang zu, die Sportligen ausgesetzt und die Fußball-EM auf 2021 verschoben. Unterm Strich gab es einen Verlust von rund 300 Millionen Euro. Im Vorjahr erzielte der Konzern in der gleichen Periode 462 Millionen Euro Gewinn. Inzwischen gehe es aber in die richtige Richtung. Ein Großteil der konzerneigenen Geschäfte hat wieder geöffnet und die Lage im stationären Groß- und Einzelhandel normalisiert sich. Dieses Licht am Tunnelende flackert nur, wenn es keine weiteren umfangreichen Beschränkungen mehr gibt..Zum Chart.Der Sell Off fiel bei der Aktie von Adidas mit 55 % vergleichsweise stark aus, nachdem die erfolgsverwöhnten Aktionäre in Q2 1,45 Euro Verlust pro Aktie verdauen mussten. Im gleichen Zeitraum 2019 konnten sie sich noch über einen Gewinn von 3,17 Euro freuten. Ab Mitte März bildet der Kurs ...

