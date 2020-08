NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Es gebe bei der Aktie des Flughafenbetreibers wenige Käufer und viele Marktteilnehmer, die auf sinkende Kurse setzten, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es seien derzeit keine positiven Überraschungen absehbar./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 19:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

FRAPORT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de