Der US-Medienkonzern Liberty kommt bei dem Schweizer Mobilfunkanbieter doch noch zum Zuge.Der Sunrise-Verwaltungsrat empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Liberty-Angebots über 6,8 Milliarden Franken in bar oder 110 Franken je Aktie, wie Sunrise mitteilte. Liberty will Sunrise mit seiner Schweizer Kabelnetz-Tochter UPC zusammenführen. Ein früherer Anlauf war 2019 hauptsächlich an Sunrise-Großaktionär freenet gescheitert, der sein Paket von 24 Prozent nun aber andienen will....

