Die Automobil-Aktien führten am Dienstag den Markt an. Grund dafür waren gute Zahlen vom chinesischen Automarkt. Auch die Daimler-Aktie setzte ihre Erholungsbewegung fort. Wo liegen die nächsten Hürden?Die neuesten Daten des chinesischen Branchenverbandes PCA, die den Verkauf von Autos an die Endkunden abbilden, untermauern den Erholungskurs nach dem Ausbruch der Viruskrise. Angetrieben von den positiven News und dem guten Newsflow in den letzten Wochen hat die Daimler-Aktie vor kurzem erneut die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...