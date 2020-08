Der Sportartikelhersteller Adidas kommt an der Börse immer besser in Form. Die starken Quartalszahlen des US-Händlers Foot Locker vom Montag haben der Adidas-Aktie noch einmal einen kräftigen Auftrieb beschert. Der Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck hat sich bestätigt. Die Analysten äußern sich zunehmend positiv.Foot Locker hatte die Anleger am Vortag in New York mit einem einen Umsatzanstieg im zweiten Quartal und auch einem erzielten Quartalsgewinn überrascht - und dabei auf einen Boom beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...