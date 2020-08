Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) verzeichnete gestern Verluste, ausgelöst durch Hoffnungen auf ein neues fiskalpolitisches Unterstützungspaket in den USA, so die Analysten der Helaba.Die Datenveröffentlichungen sollten nicht für größere Bewegungen sorgen. Insgesamt würden die Analysten daher auch nicht mit Rückenwind für Anleihen der EWU-Kernstaaten rechnen, sodass fraglich bleibe, ob der Future wieder über der Marke von 177,00 steigen könne. Die im Juli begonnene Unterstützungslinie (176,61) sei zwar noch intakt, negativ zu werten sei jedoch der Bruch der Juni-Trendlinie bei 177,00 sowie das Unterschreiten der 21-Tagelinie bei 176,81. Auch vonseiten der Indikatoren würden sich die Warnsignale mehren. Erste Haltemarken würden die Analysten an der Juli-Unterstützungslinie bei 175,93 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 175,93 und 177,10. (12.08.2020/alc/a/a) ...

