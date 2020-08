Evotec SE (ISIN: DE0005664809) liefert Schlag auf Schlag: Heute eine Kooperation in einem innovativen Ansatz zur Einführung eines Breitbandantibiotikums mit neuem Wirkstoff. Zuerst im letzten Monat die Kooperation mit Quantro - ein Zukunftsprojekt - am 05.08. die neue Kooperation mit Secama mit viel Zukunftsmusik , gestern die Einlizenzierung eines neuartigen Breitbandantibiotikums und heute die Halbjahreszahlen, wenige Überraschungen und "es fehlen halt die Einmalzahlungen" - diese sind aber nicht berechenbar, sondern werden nach Milestones bezahlt - und können jederzeit "fällig werden", also ...

