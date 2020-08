Shell, BP und Co haben allesamt tiefrote Zahlen geschrieben. Ist Besserung in Sicht oder sollten Anleger die Finger von den Aktien lassen?Blickt man auf den Kursverlauf der Ölpreise (siehe Charts), herrscht derzeit Langeweile pur. Die Entwicklung der Aktienkurse der großen europäischen Energiekonzerne sorgte hingegen zuletzt nur noch für Unmut. Denn mit Shell, BP und Co geht es seit einigen Wochen stetig bergab. So sorgen sich viele Investoren, dass die Weltwirtschaft und somit die Ölnachfrage angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...