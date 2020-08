Nach einem starken Wochenauftakt und dem Sprung über die 8-Euro-Marke zählt die Deutsche-Bank-Aktie am Mittwochmorgen erneut zu den Top-Gewinnern im DAX. Ein negativer Analystenkommentar kann die Erholung zunächst nicht bremsen.Die Titel der europäischen Banken hätten sich in der laufenden Quartalsberichtssaison ähnlich wie der europäische Gesamtmarkt entwickelt, schreibt Berenberg-Analyst Michael Christodoulou in einer aktuellen Branchenstudie. Die Erholung von den Tiefständen im März hinke dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...