Der virtuelle Pflegebereich wurde am Mittwochmorgen etwas kleiner. Teladoc Health (WKN: A14VPK) wird Livongo Health (WKN: A2PNLV) für eine Kombination aus Cash und Aktien übernehmen. Der Preis beläuft sich auf Grundlage des Teladoc-Schlusskurses vom Dienstag auf 18,5 Milliarden Dollar. Gemäß den Bedingungen der Transaktion, die von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt wurde, erhalten die Investoren 0,592 Aktien von Teladoc Health plus 11,33 US-Dollar in Cash für jede von ihnen gehaltene Aktie ...

