Die weltweiten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie waren im ersten Halbjahr in nahezu allen Bereichen der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) spürbar. Der Umsatz drittelte sich beinahe. Der Umsatz in Höhe von 16,2 Mio. EUR lag im ersten Halbjahr 2020 in Folge von COVID-19 deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahres von 44,1 Mio. EUR. Das EBIT im ersten Halbjahr 2020 ging zurück auf ...

