Ein süßer Geheimtipp aus Württemberg: Königin Olga Kugeln

Wir haben sie probiert und für prima befunden: Die neuen Königin Olga Kugeln - Lebensart pur aus Württemberg. Ein paar Lebensart-marktEINBLICKE verbunden mit einer kleiner Reise durch die Geschichte und auch ein bisschen süddeutschen Nationalstolz.

Vorsicht! Der Suchtfaktor könnte nach der ersten Kugel (an)steigen. Vor allem wenn dazu noch ein guter Wein genossen wird. Aber der Reihe nach…

Königin Olga Kugeln - was ist das?

… reinste Schokoladen-Kunst aus Württemberg und eine Portion russische Seele. Die Pralinen werden aus edelherber Schokolade mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil gefertigt. Mit feinstem Mandelnougat und einem Hauch von Cassis eine schöne Mischung für den Gaumen. Hergestellt werden die Produkte aus fairem Handel in der Schokoladenmanufaktur Schell im schwäbischen Gundelsheim. Also Product made in Baden-Württemberg.

Wer war Königin Olga?

Königin Olga von Württemberg, die Tochter von Zar Nikolaus I., Olga Nikolajewna Romanowa (1822-1892), war russische Großfürstin, dann Kronprinzessin und von 1864 bis zu ihrem Tod im Jahr 1892 Königin von Württemberg.

