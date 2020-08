Laut ISG Provider Lens-Studie zögern in Deutschland einige Unternehmen wegen der Komplexität der Migration, auf S/4HANA umzurüsten

Der "ISG Provider Lens SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners Report Germany 2020" verzeichnet für Deutschland einen schnellen Ausbau der cloudbasierten Infrastruktur für SAP HANA. So würden viele Dienstleister Public Cloud-Services für HANA anbieten, während zugleich die meisten anstehenden HANA-Projekte die Option eines cloudbasierten Betriebsmodells beinhalten.

"SAP selbst verstärkt den Cloud-Trend, indem es eine klare ‚Cloud first'-Strategie verfolgt - mit allen dazugehörenden Lösungen, wie zum Beispiel die HANA Enterprise Cloud", sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei Information Services Group DACH.

Wenn deutsche Unternehmen ihre SAP-Systeme upgraden, wenden sich deutsche Unternehmen in vielen Fällen an Provider, die hybride oder Multicloud-Umgebungen unterstützen, so die Studie weiter.

Die Verwendung der Public Cloud erfordere jedoch einen viel höheren Standardisierungsgrad, als ihn viele bisherige SAP-Installationen aufweisen, so die Studie. Viele Dienstleister würden Prüfstände und sogenannte "Sandboxing"-Modelle nutzen, um ihre Kunden auf neue SAP-Produkte zu migrieren. Dabei würden viele Kunden zögern, diesen Wechsel für ihre aktuellen Produktionssysteme vorzunehmen. In vielen Fällen bringe ein Upgrade auf S/4HANA zudem erhöhte Performance-Anforderungen mit sich, inklusive neuer Automatisierungsfunktionen.

Zum Teil zögern deutsche Unternehmen, auf S/4HANA umzurüsten, da die potenziellen Auswirkungen nicht nur einzelne Anwendungen, sondern auch ihre gesamte Systemlandschaft betreffen, so die Studie.

Infolgedessen führen viele deutsche Unternehmen im Mittelstand aktuelle SAP-Produkte komplett neu ein, anstatt ein komplexes Upgrade durchzuführen, so die Studie. Zum Teil setzten auch andere Unternehmen mit komplexen SAP-Installationen auf eine Neuinstallation, anstatt ein schrittweises Upgrade durchzuführen.

Darüber hinaus stellt die Studie fest, dass deutsche Unternehmen oft Mühe haben, mit dem Innovationstempo von SAP Schritt zu halten. Da SAP kontinuierlich Updates anbietet, müssen auch die Dienstleister immer mit den neuesten Entwicklungen Schritt halten und die Roadmap der SAP-Produkte proaktiv bewerten.

Schließlich stellt die Studie fest, dass die COVID-19-Pandemie in Deutschland nur begrenzte Auswirkungen auf laufende SAP-Projekte hat. Viele Serviceanbieter setzten für die Projektdurchführung auf Fachkräfte, die im Allgemeinen auch vom Homeoffice aus mit den laufenden Projekten Schritt halten konnten.

Der "ISG Provider Lens SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners Report Germany 2020" bewertet die Fähigkeiten von 39 Anbietern in sechs Marktsegmenten: "SAP S/4HANA System Transformation - Large Accounts", "SAP S/4HANA System Transformation - Midmarket", "Managed Application Services for SAP ERP", "Managed Platform Services for SAP HANA", "BW/4 on HANA and BW on HANA Services" und "SAP Cloud Platform and SAP Leonardo Services".

Der Anbietervergleich führt Atos, Capgemini und T-Systems in fünf Marktsegmenten als "Leader" auf. DXC Technology, Infosys und NTT DATA werden in vier sowie Accenture und Fujitsu in jeweils drei Segmenten als "Leader" genannt. Camelot ITLab, Scheer und TCS sind "Leader" in zwei Marktsegmenten sowie All for One Group, CANCOM, CubeServ, Devoteam | Alegri, IBM, Innovabee, SNP, Syntax und Wipro in jeweils einem.

Eine bearbeitete Version der Studie ist bei T-Systems abrufbar.

Die Studie "ISG Provider Lens SAP HANA and Leonardo Ecosystem Partners Report Germany 2020" ist für "ISG Insights"-Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Websiteverfügbar.

