Hannover (www.anleihencheck.de) - Die besser als erwartet ausgefallenen ZEW-Konjunkturerwartungen haben die Kurse deutscher Staatsanleihen ins Minus gedrückt, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten am Berichtstag ebenfalls leichter tendiert.Licht und Schatten: Finanzexperten würden die Aussichten für die deutsche Konjunktur im August deutlich optimistischer prognostizieren. Das ZEW-Barometer für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten sei überraschend um 12,2 auf 71,5 Punkte gestiegen. Dagegen hätten sie die aktuelle Lage weniger rosig gesehen: Dieses Barometer habe auf -81,3 Zähler nachgegeben und habe enttäuscht. ...

