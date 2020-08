Das Joint Venture soll Wertpapierdienstleistungen und Investmentfonds in Polen anbieten, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Der Schritt erfolge wegen der wirtschaftlichen Dynamik im einwohnerstarken EU-Land. 60 Prozent an dem Joint Venture-Unternehmen hält die C-Quadrat Investment AG, 40 Prozent die fünf polnischen VIG-Versicherungsgesellschaften Compensa Nichtleben und Leben, InterRisk, Vienna ...

Den vollständigen Artikel lesen ...