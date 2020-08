HelloFresh (WKN: A16140) war im zweiten Quartal mal wieder für eine Überraschung gut. Dachte man nach dem ersten Quartal noch, dass es eigentlich gar nicht mehr besser laufen könnte, wurde im letzten Quartal noch mal ein Gang hochgeschaltet. HelloFresh hat sich schon früh als einer der ganz großen Gewinner der aktuellen Krise entpuppt. Das schon in den letzten Jahren sehr gut gelaufene Geschäft hat in diesem Jahr noch einmal zusätzlich an Schwung gewonnen. Es ist sogar so gut gelaufen, dass bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...