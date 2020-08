FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Vestas nach Quartalszahlen von 775 auf 950 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern hätten unterstrichen, dass die Größe und robuste Marktposition des Windkraftanlagen-Herstellers ein klarer Wettbewerbsvorteil sei, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2021 und 2022 um durchschnittlich 10 Prozent./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / 06:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0010268606

VESTAS WIND SYSTEMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de