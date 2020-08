NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Netzwerkgeschäft des Energiekonzerns seien vorübergehender Natur, die Belastungen könnten in den Jahren 2022 bis 2024 wieder gut gemacht werden./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 05:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000ENAG999

