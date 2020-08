Broadridge Financial Solutions Inc. (ISIN: US11133T1034, NYSE: BR) wird am 5. Oktober 2020 eine Quartalsdividende von 57,5 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen (Record date: 15. September 2020). Gegenüber dem Vorquartal (0,54 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 6 Prozent. Seit dem Börsengang im Jahr 2007 ist dies nach Firmenangaben die 14. Dividendenanhebung in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet ...

