Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Notenbank geht von einer fallenden Inflation aus, was auch für die Zinssenkungen in den letzten beiden Monaten als Argument herhalten musste, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation im Juli habe entgegen der Erwartungen der ungarischen Notenbank auf 3,80% zugelegt. Der Realzins falle immer tiefer und könnte auf Sicht eine Belastung für den Ungarischen Forint (HUF) werden. Kurse um 355,00 in EUR/HUF würden wieder wahrscheinlich. (12.08.2020/alc/a/a) ...

