Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnungen auf ein neues fiskalpolitisches Unterstützungspaket in den USA bleiben bestehen und bekommen immer wieder neue Nahrung durch die signalisierte Verhandlungsbereitschaft, so die Analysten der Helaba.Einzig greifbare Fortschritte oder Ergebnisse gebe es nicht. Forderungen nach neuen Stimuli würden vor allem von FED-Vertretern geäußert. Dies dürfe auch heute wieder der Fall sein, wenn am Nachmittag und Abend drei regionale FED-Präsidenten Reden halten würden. Das Interesse bei den Datenveröffentlichungen liege nach Erachten der Analysten auf den US-Preisentwicklungen. Der Ölpreisverfall in der Krise habe zunächst die Gesamtinflationsrate gedrückt. Dieser Effekt laufe aus, nachdem sich die Ölnotierungen in den letzten Monaten erholt hätten. Daher richte sich das Augenmerk wieder verstärkt auf die Kerninflation. Diese liege ebenfalls auf einem recht geringen Niveau und die Erwartung sei, dass sie sich nochmals reduzieren werde. ...

