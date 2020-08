"Das russische Vakzin gegen das Coronavirus ist effektiv und bildet eine beständige Immunität", erklärte Präsident Wladimir Putin im Staatsfernsehen. Bei dem vom staatlichen Gamaleya-Institut in Moskau entwickelten Mittel handelt es sich um einen sogenannten Vektorimpfstoff. Bei dieser Vakzin-Art wird Virus-Genmaterial über harmlose Trägerviren in den Körper geschleust, der dann Abwehrstoffe bildet. Auch andere internationale Impfstoff-Programme, etwa das der University of Oxford oder des Pharmakonzerns Johnson & Johnson, setzen auf dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...