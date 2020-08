Freenet sorgt am heutigen Handelstag für Furore. Das Telekommunikations-Unternehmen hat vom US-Kabelkonzern Liberty Global eine lukrative Offerte für seine Beteilung an Sunrise erhalten. Dieser Mittelzufluss könnte der früheren Dividenden-Perle tatsächlich wieder zu neuem Glanz verhelfen. On top gab es bereits gestern Abend solide Zahlen für das zweite Quartal. Die Freenet-Aktie schießt dank dieses positiven Newsflows durch die Decke.

