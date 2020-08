Der Aktienkurs von Evotec bricht am Mittwochmorgen um mehr als drei Prozent ein. Dafür sind die Notierungen am Dienstag aber um sieben Prozent gestiegen. Die am Mittwoch vorgelegten Geschäftszahlen bestätigen den positiven Trend. Chartisten sehen derzeit weiteres Aufwärtspotenzial. Was Evotec so attraktiv macht und wie Anleger gewinnstark dabei...

Den vollständigen Artikel lesen ...