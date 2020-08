Microsoft hat den offiziellen Start seines Dual-Display-Geräts Surface Duo angekündigt. Am 10. September geht es los - vorerst aber nur in den USA. Seit Wochen teasern Microsofts Surface-Chef Panos Panay und auch Android-Chef Hiroshi Lockheimer den Launch des im Oktober 2019 enthüllten Surface Duo an. In einem Blogeintrag nennt das Unternehmen den 10. September als Marktstart. Der Preis des Dual-Display-Geräts auf Android-Basis ist mit 1.399 US-Dollar etwas günstiger als Samsungs Galaxy Z Flip und Z Fold 2. Surface Duo: 2 Displays mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...