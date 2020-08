Tesla-Aktien haben im vergangen halben Jahr massiv an Wert zugelegt. Jetzt reagiert der E-Autobauer - und hat einen Aktiensplit angekündigt. Die Tesla-Aktie wird im Verhältnis 1 zu 5 geteilt. Aktionäre erhalten damit für jede Tesla-Aktie vier weitere Anteilsscheine. Das hat der Elektro-Autobauer am Dienstag, den 11. August 2020, angekündigt. Wirksam wird der Aktiensplit am 31. August. Anleger zeigten sich erfreut über die Nachricht: Im nachbörslichen Handel stieg der Wert der Tesla-Aktie um mehr als sechs Prozent. Noch 2019 wurde die...

Den vollständigen Artikel lesen ...