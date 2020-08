PANTAFLIX AG: Dreharbeiten zu OSKARS KLEID erfolgreich beendet - Kinostart für 2021 geplantDGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges PANTAFLIX AG: Dreharbeiten zu OSKARS KLEID erfolgreich beendet - Kinostart für 2021 geplant12.08.2020 / 12:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PANTAFLIX AG: Dreharbeiten zu OSKARS KLEID erfolgreich beendet - Kinostart für 2021 geplantMünchen, 12. August 2020. PANTALEON Films, 100-prozentige Filmproduktions-Tochter der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), gibt den erfolgreichen Abschluss der Dreharbeiten zur neuesten Kinoproduktion OSKARS KLEID bekannt und hält damit das Tempo hoch. Erst kurz zuvor, Anfang Juli, beendete PANTALEON Films bereits die Dreharbeiten zu GENERATION BEZIEHUNGSUNFÄHIG.Unter der Regie von Hüseyin Tabak übernahm Florian David Fitz in OSKARS KLEID die Hauptrolle und lieferte Idee sowie Drehbuch zum Film. An seiner Seite spielen Laurì, Ava Petsch, Marie Burchard, Kida Khodr Ramadan, Burghart Klaußner, Senta Berger, Juan Lo Sasso u. v. m. Gedreht wurde in München, Augsburg und Landshut. Als Director of Photography fungierte Daniel Gottschalk, für das Szenenbild war Evi Stiebler verantwortlich.Kurzinhalt Ben (Florian David Fitz), ein dickkopfiger geschiedener Vater, findet uber Umwege zu seinem ebenso dickkopfigen, aber vollig anderen 9-jahrigen Sohn Oskar (Laurì), mit dem es nur ein wirkliches Problem gibt: er ist gar kein Sohn. Er ist ein Madchen. Bens ganze Welt gerät aus den Fugen. Aber wenn er Gluck hat, dann wird sie sich auf eine vollig andere Weise wieder zusammensetzen. Diesmal echt.OSKARS KLEID ist eine PANTALEON Films-Produktion in Ko-Produktion mit Warner Bros. Film Productions Germany und Erfttal Film. Produzenten sind Dan Maag, Daniel Sonnabend und Marco Beckmann. Förderungen erhält der Film vom FilmFernsehFonds Bayern, der Filmförderungsanstalt, dem Medienboard Berlin-Brandenburg und dem Deutschen Filmförderfonds. Der Kinostart ist von Warner Bros. Pictures für 2021 geplant."OSKARS KLEID ist ein ganz besonderer Film, der uns schon seit der ersten Idee sehr am Herzen liegt. Umso schmerzhafter war es, die Dreharbeiten erstmal wegen Corona nicht beginnen zu können. Es jetzt trotzdem hinbekommen zu haben, macht uns stolz. Inhaltlich haben wir keinerlei Kompromisse gemacht. Das war eine einzigartige Teamleistung", sagt Dan Maag, Geschäftsführer von PANTALEON Films.Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.PANTAFLIX Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Website: crossalliance.dePANTAFLIX Media Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Jens Jüttner Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: jj@crossalliance.de Website: crossalliance.de12.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 1116473Ende der Mitteilung DGAP News-Service1116473 12.08.2020