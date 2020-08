Die Coronavirus-Pandemie habe die Welt Jahrzehnte zurückgeworfen ("takes the world decades back") - so Accor bei der Vorlage der Halbjahreszahlen sinngemäß. Da war mir schon klar: Die Zahlen sind nicht gut und sollen mit dieser Einleitung direkt in den Kontext gesetzt werden. Nach dem Motto: Wenn es eine so große Krise gibt, dann sollte man auch bei den Halbjahreszahlen von Accor nicht so viel erwarten. Aber bei dem Geschäftsfeld von Accor = Hotels sah es insbesondere im 2. Quartal 2020 ja wirklich ...

