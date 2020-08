von Klaus Schachinger, €uro am SonntagDer angekündigte Strategiewechsel des Unternehmens lässt viele Investoren zur BP-Aktie greifen, die daraufhin deutlich zulegte. Der Öl- und Gasriese will seine Investitionen in kohlenstoffarme Energiegewinnung binnen zehn Jahren auf fünf Milliarden Dollar verzehnfachen. Zugleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...